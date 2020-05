Acht Fußball-Drittligisten, darunter der Chemnitzer FC und Hansa Rostock, drängen auf die zeitnahe Bekanntgabe eines Re-Start-Termins in der 3. Liga. Wie die Klubs in einem offenen Brief an den Deutschen Fußball-Bund (DFB) schreiben, soll der Verband bis heute Abend, 19 Uhr, ein Datum zur Wiederaufnahme des Spielbetriebs mitteilen.