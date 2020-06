Fußball-Drittligist FC Carl Zeiss Jena muss nach dem Abstieg in die Regionalliga große finanzielle Einschnitte vornehmen. Wie die "Ostthüringer Zeitung" (Dienstag) berichtet, soll der Etat für die Profi-Mannschaft von 2,6 auf 1,5 Millionen Euro gekürzt werden. "Wir orientieren uns an der Aufstiegssaison", sagte Geschäftsführer Chris Förster. In der Spielzeit 2016/17 standen dem FCC 2,3 Millionen Euro zur Verfügung. "Mit dem Budget ist es möglich, eine gute Mannschaft zusammenzustellen. Das ist uns damals auch gelungen", sagte Förster.