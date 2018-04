Nach Informationen der "OTZ" wird Jena in den nächsten Tagen Jena Post vom DFB erhalten, in der die Lizenzbedingungen für die kommende Drittliga-Saison aufgeführt sein sollen. Chris Förster: "Diese müssen und werden wir erfüllen." Ein einfaches Unterfangen wird das aber nicht, zumal Jena in dieser Woche für das Zünden von Pyrotechnik beim Spiel gegen Rot-Weiß Erfurt 12.000 Euro Strafe aufgebrummt bekam.

Auch sportlich läuft es bei den Jenaern gerade nicht so gut: Sechs Gegentore kassierten sie am vergangenen Spieltag beim SC Paderborn. Dabei sah vor allem die Abwehr alles andere als gut aus, ließ den Paderbornern zu viel Platz, machte zahlreiche Fehler und leistete kaum Gegenwehr. Immerhin: Auf die Heimstärke konnten sich die Thüringer in dieser Saison fast immer verlassen. Von 16 Heimspielen haben sie acht gewonnen. Kein anderer Drittligist weist eine so große Differenz zwischen Heim- und Auswärtsbilanz auf.