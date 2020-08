Michael Born (Dynamo Dresden) Bildrechte: IMAGO

In einer Pressemitteilung erklärte Dynamos kaufmännischer Geschäftsführer Michael Born am Montag: "Wir begrüßen die Initiative des DFB ausdrücklich und werden in enger Abstimmung mit den zuständigen Behörden und Ämtern alles dafür tun, dass wir so schnell wie möglich wieder unsere Fans im Rudolf-Harbig-Stadion begrüßen können. Im Hintergrund haben wir unsere Hausaufgaben erledigt und entsprechende Konzepte erarbeitet, die eine Zuschauer-Rückkehr möglich machen sollten. Konkret werden wir in der Sache kommunizieren, sobald die letzten Details final geklärt werden konnten."