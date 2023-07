Dynamo gegen Aue am 24.09. um 19.30 Uhr

Dynamo Dresden eröffnet den 2. Spieltag am Freitag den 18. August (19 Uhr) beim Zweitliga-Absteiger SV Sandhausen. Das große Fan-Highlight der Hinrunde zuhause gegen Erzgebirge Aue steigt am neuen Sonntags-Termin (24.09.) um 19.30 Uhr.

Der Hallesche FC ist nach dem Saisonauftakt gegen Essen am 2. Spieltag Samstags (14 Uhr) beim FC Ingolstadt gefordert. Insgesamt hat der HFC vom 2. bis 8. Spieltag nur ein Flutlichtspiel: Das Heimspiel gegen den MSV Duisburg am 3. Spieltag (22.08., 19 Uhr).

Erzgebirge Aue schließt den 2. Spieltag im Stadion an der Hafenstraße beim FC Rot-Weiß Essen ab (20.08., 19.30 Uhr). In der Woche vor dem Sachsenderby gegen Dresden empfängt man den HFC am Sonntagnachmittag (17.09., 13.30 Uhr).

Die Spieltage 9 bis 12 werden voraussichtlich Anfang September zeitgenau angesetzt.

Neuer Regelspieltag

Der Regelspieltag erstreckt sich ab sofort von Freitag bis Sonntag. Wie auch schon in den Spielzeiten zuvor wird dabei jeweils ein Spiel am Freitagabend um 19 Uhr angepfiffen. Am 1. Spieltag (Freitag, 4. August) wird es das Heimspiel des Halleschen FC gegen Rot-Weiss Essen sein, mit dem die neue Spielzeit eröffnet wird.

Auch weiterhin gilt: Sechs Spiele werden am Samstagnachmittag ausgetragen, allerdings nur noch fünf Partien gleichzeitig ab 14 Uhr. Die sechste Samstagpartie geht dagegen künftig in der Regel jeweils erst ab 16.30 Uhr über die Bühne. Eine Ausnahme bildet der Saisonstart, bei dem die beiden ehemaligen Bundesligisten SG Dynamo Dresden und Arminia Bielefeld bereits ab 16.15 Uhr aufeinandertreffen. Grund dafür ist die Liveübertragung des Klassikers in der ARD.

Nach breitem Protest: Keine Montagspiele mehr

Drei (statt bisher zwei) Begegnungen finden jeweils sonntags statt. Als Anstoßzeiten sind dabei 13.30, 16.30 und 19.30 Uhr vorgesehen. In den zurückliegenden Jahren hatten die beiden damaligen Sonntagspiele jeweils um 13 und 14 Uhr begonnen.

Was schon in den vergangenen Jahren in der Bundesliga und der 2. Bundesliga galt, sorgt jetzt auch in der 3. Liga für eine weitere Neuerung. Montags wird ab der Saison 2023/2024 auch in der dritthöchsten deutschen Profiliga nicht mehr gespielt. Diese Entscheidung wurde bereits im Februar 2022 getroffen. Dem Entschluss war ein umfassender Beteiligungsprozess auf Initiative des Ausschusses 3. Liga vorausgegangen.

MagentaSport und ARD übertragen live

MagentaSport überträgt weiterhin alle 380 Spiele pro Saison live und in voller Länge, davon 312 künftig exklusiv. 68 Spiele sind zusätzlich live im frei empfangbaren Fernsehen in der ARD und den 3. Programmen zu sehen.

Die ARD und die Landesrundfunkanstalten haben das Recht, zwei Livespiele pro Wochenende zu übertragen. So wird am 1. Spieltag neben dem Topspiel zwischen der SG Dynamo Dresden und Arminia Bielefeld (ab 16.15 Uhr live in der ARD) auch das Traditionsduell zwischen dem TSV 1860 München und dem SV Waldhof Mannheim im BR und SWR live im Free-TV gezeigt.

Die SportA hat für ARD und ZDF außerdem ein umfangreiches Highlightpaket für die Spiele der 3. Liga erworben. Die ARD und ihre 3. Programme sowie das ZDF können demnach von jeder Partie direkt nach Abpfiff eine Zusammenfassung in einer Länge von bis zu 18 Minuten zeigen.