Magdeburg durfte durch eine Spielabsage am vergangenen Wochenende nicht ran. Paderborn spielte 1:1 in Münster und verlor dabei Kapitän Christian Strohdiek. Durch eine Gelb-Rot-Sperre wird der Innenverteidiger den Hausherren am Dienstag fehlen. Thomas Bertels erlitt einen Bruch des Mittelhandknochens und muss ebenfalls passen.