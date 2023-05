Dynamo Dresden - Aufbruch statt Umbruch nach verpasstem Aufstieg

Der persönliche Traum von Ahmet Arslan ist am Samstag geplatzt. Der erfolgreichste Torschütze der Liga wollte mit Dynamo Dresden in die 2. Bundesliga. "Für mich wäre es das Beste und das Einfachste gewesen, wenn wir es geschafft hätten", sagte der Dynamo-Spieler der Saison mit Tränen in den Augen nach letzten Saisonspiel und der Gewissheit, dass die SGD drittklassig bleibt.