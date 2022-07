Tashchy, der die ukrainische und bulgarische Staatsbürgerschaft besitzt, war bis Januar 2022 in Südkorea aktiv, danach aber ohne Verein. In der 1. und 2. Bundesliga lief der Stürmer schon für den VfB Stuttgart, den MSV Duisburg und den FC St. Pauli. Insgesamt kommt Tashchy auf neun Partien in der 1. und 84 Partien in der 2. Bundesliga.