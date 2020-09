Personalisierte Tickets, keine Gästefans, verfeinerte Hygienekonzepte: Die mitteldeutschen Fußball-Drittligisten sind auf die Wiederzulassung von Zuschauern in den Stadien vorbereitet. Nachdem der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Montag Grünes Licht für die Rückkehr der Fans unter Bedingungen frei gemacht hat, arbeitet man bei Dynamo Dresden, dem FSV Zwickau, dem 1. FC Magdeburg und beim Halleschen FC nun unter Hochdruck daran, die Konzepte so sicher zu machen, dass die örtlichen Gesundheitsämter, aber auch die entsprechenden Ministerien der jeweiligen Bundesländer Sachsen und Sachsen-Anhalt, ihre Zustimmung geben.

Offiziell sind zumindest in Sachsen Sportveranstaltungen mit mehr als 1.000 Zuschauern bereits gestattet, in Sachsen-Anhalt erwartet man in diesen Tagen eine neue, angepasste Corona-Schutzverordnung. Besonders eilig hat man es in Magdeburg und Dresden, da bereits am 13. und 14. September die DFB-Pokalspiele gegen Darmstadt 98 und den Hamburger SV anstehen. Auch diese Spiele sind für Zuschauer offen.