Mit 13 Punkten aus den letzten sieben Spielen hat sich der FSV Zwickau mit derzeit 31 Zählern wieder Luft zum Tabellenkeller verschafft. In der Hinrunde behielt Zwickau mit 3:1 die Oberhand. Die Westsachsen peilen im ersten Spiel nach der Bekanntgabe des Abgangs von Chefcoach Torsten Ziegner zum Saisonende auch im Rückspiel einen starken Auftritt an. So betont Kapitän Toni Wachsmuth, der am Samstag nach seiner Gelb-Rot-Sperre wieder dabei ist, dass der FSV eine Mannschaft sei, "die gegen jeden Gegner etwas holen kann.“

Im Hinspiel erzielte Davy Frick (FSV Zwickau/2.v.r.) das 1:0, Jan Glinker (Torwart, 1.FC Magdeburg/re.) ist machtlos. Am Ende hatten die Westsachsen mit 3:1 die Nase vorn. Bildrechte: IMAGO