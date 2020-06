Der FSV hatte im März für alle Spieler und Angestellten Kurzarbeit beantragt. Zum Trainingsstart im Mai war Wimmer nicht erschienen. Wachsmuth wertete dies gegenüber "Tag24" als "klares Bekenntnis gegen Mannschaft und Verein". Es sei "nicht zu akzeptieren, wenn jemand nur in Ansätzen versucht, uns auseinanderzudividieren", sagte der FSV-Sportchef. Wimmer, der in dieser Saison nur auf acht Einsätze gekommen ist, gehört seit dem Neustart nicht mehr zum Kader der Sachsen. Sein Vertrag endet am Saisonende.