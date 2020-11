Der FSV Zwickau und der Hallesche FC sollen bereits im Dezember ran: Der FSV tritt am 1. Dezember (Dienstag, 19:00 Uhr) bei Aufsteiger SC Verl an. Der HFC erwartet am 2. Dezember (Mittwoch, 19:00 Uhr) Unterhaching. In der 3. Liga haben einige Klubs alle zehn Partien absolviert, andere aber erst acht. Von den mitteldeutschen Teams haben derzeit nur Zwickau und Halle noch jeweils dieses eine Nachholspiel. Ab dem Wochenende müssen die Trainer Joe Enochs und Florian Schnorrenberg dann aber mit der Belastung der Akteure haushalten.