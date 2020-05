Das DFB-Präsidium will auf seinem Bundestag am 25. Mai den Antrag stellen, dass Fußball-Drittligisten, deren Stadion aufgrund der Corona-Pandemie gesperrt wurde, an neutralen Standorten spielen sollen - für den Halleschen FC steht die Auswahl offenbar bereits fest. Wie die "Mitteldeutsche Zeitung" (Montagsausgabe) berichtet, soll der HFC nach Leipzig oder Berlin ausweichen. Konkrete Stadien nannte die Zeitung nicht, allerdings wäre in Leipzig nur das ehemalige Zentralstadion drittligatauglich.

Rauschenbach: "Auf dem Mond oder in Weißrussland"

HFC-Präsident Jens Rauschenbach reagierte verärgert auf die Vorschläge des Verbands. "Dem DFB ist es egal, ob wir auf dem Mond oder in Weißrussland spielen", sagte Rauschenbach der "MZ". Der HFC ist einer von acht Drittligisten, die bei einer Abstimmung für einen Saisonabbruch votiert hatten. Bei einer Fortsetzung der Spielzeit befürchten die Hallenser finanzielle Verluste von 900.000 Euro. HFC-Präsident Jens Rauschenbach. Bildrechte: imago images/VIADATA

Im eigenen Sportpark können die Hallenser vorerst nicht spielen. In Sachsen-Anhalt sind Wettkämpfe bis zum 27. Mai untersagt, die 3. Liga soll aber bereits am 26. Mai wieder starten. Auch Mannschaftstraining ist bis zum 27. Mai untersagt, weshalb das Team aktuell nur in Kleingruppen trainiert.

Jena durchkreuzt DFB-Plan

Auch Carl Zeiss Jena hat in naher Zukunft weiterhin keine Chance auf ein geregeltes Mannschaftstraining. Wie die "Ostthüringer Zeitung" (Montagsausgabe) berichtet, habe die Stadt eine Ausnahmeregelung abgelehnt und werde absehbar bei dieser Linie bleiben. Der DFB-Plan sieht hingegen vor, dass die Drittligisten spätestens am 15. Mai das Mannschaftstraining aufnehmen. In Thüringen sind Mannschaftstraining und Wettkämpfe bis zum 25. Mai verboten.

"Aus meiner Sicht haben die Aussagen des Verbandes gegenüber den Vereinen einen erpresserischen Anstrich, zumal diese an behördliche Anordnungen gebunden sind. Der DFB rennt dem Gedanken hinterher, mit der Brechstange schlauer zu sein als die Epidemie", sagte Benjamin Koppe (CDU), Leiter des Pandemiestabes der Stadt Jena: "Warum hat niemand die Spieler gefragt, wie sie darüber denken?"