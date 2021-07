Am 1. Spieltag dürfen die Anhänger des Halleschen FC auf die Partie gegen den SV Meppen gespannt sein, die am Sonnabend (24. Juli) ab 14 Uhr stattfindet. Fast wäre es in der kommenden Saison nicht zu dieser Konstellation gekommen, da die Meppener unter Coach Rico Schmitt, der von 2016 bis 2018 beim HFC an der Linie stand, eigentlich abgestiegen waren. Weil aber der KFC Uerdingen keine Lizenz erhielt, durften die Emsländer in der Liga weiterspielen.