Weil bei einigen Spielern des Halleschen FC nach der zweiten Corona-Impfung eine verstärkte Reaktion aufgetreten ist, hat der Drittligist seine Trainingseinheit am Mittwochnachmittag (14. Juli) kurzfristig abgesagt. Das berichtet die "Bild"-Zeitung.

Demnach hätten die meisten Profis am Montag ihre zweite Impfung erhalten. Viele Spieler klagten dem Bericht zufolge anschließend über Übelkeit, Schwäche und Kopfschmerzen. "Ich hätte schon gern trainiert, aber das bringt nichts, wenn die meisten nicht in Vollbesitz ihrer Kräfte sind", sagte HFC-Trainer Florian Schnorrenberg.



Bereits das für den Vormittag angesetzte Parcours-Training konnte nicht wie ursprünglich geplant stattfinden. Stattdessen wurden lediglich eine Laufeinheit und Stabilisationsübungen absolviert. Laut "Bild" waren nur 16 Spieler am Mittwoch anwesend.