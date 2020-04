Zwickaus Verteidiger Christopher Handke ist für ein Ende der wegen Corona unterbrochenen Drittliga-Saison. Im "SpiO"-Talk sagte der 31-Jährige am Freitag: "Ich bin aktuell dafür, dass die Saison abgebrochen wird. Weil kein Ende in Sicht ist, was die Infizierten angeht."