Nach dem Aus von Thomas Sobotzik geht man die Suche nach einem Nachfolger in Ruhe an. Beziehungsweise wird ein Sportchef nicht konkret gesucht, sondern eher ein Berater. Präsident Jürgen Fox sagte in der Mitteldeutschen Zeitung (€), dass man "eine solche Entscheidung nicht über das Knie brechen" werde. Vielmehr sei es "ein Versäumnis, das wir uns ankreiden, ist, dass wir der sportlichen Leitung viel zu sehr vertraut haben. Wir haben uns zu sehr zurückgehalten", so Fox.