"Es war sehr hart. Wir waren drei Spieltage vor Schluss ziemlich sicher, aber dennoch war es insgesamt kritisch. Unsere gute Anfangsform bei den ersten vier Spielen gegen Topgegner hat uns ein kleines Polster gegeben. Es war psychologisch gut, immer über dem Strich zu stehen. Es gab auch eine kritische Phase. Wie die Mannschaft am Ende gerade die Heimspiele absolviert hat, war der Schlüssel. Aber: Trotz Platz sieben waren es eben auch nur sieben Punkte bis zum Abstiegsplatz."

"Ich alleine schaffe das nicht. Die Mannschaft war in den vergangen Jahren immer heimstark, zuhause mit den Zuschauern im Rücken. Die Heimstärke wollen wir beibehalten."

"Wir müssen stabiler stehen, wollen taktisch variabler werden und wollen uns spielerisch weiterentwickeln, besonders in der gegnerischen Hälfte. Wir spielten schon vergangenes Jahr verschiedene Grundordnungen. Unsere Stärke wollen wir aber auch behalten: Hohes Pressing, hohe Bälle in der Offensive, Zweikampfstärke, nicht zu diskutieren mit dem Referee oder dem Gegner."

"René Lange ist geblieben, der Verlust der Innenverteidiger ist schwierig, da will ich nicht lügen. Wir haben Leute geholt, die nicht nur bewiesen haben, dass sie in der 3. Liga spielen können, sondern die auch entwicklungsfähig sind. Wie Odabas und Hehne. Da sind wir guter Dinge. Mit Frick, Reinhardt, König und Brinkies haben wir sicherlich eine Vierer-Achse, die geblieben sind und den Ton angeben werden."

"Wir hoffen es. Wir nehmen es von Tag zu Tag, die Chancen sind okay. Wir werden aber kein Risiko eingehen. Er spielt nur, wenn er 100 Prozent fit ist. Sonst läuft er eben erst am 2. Spieltag auf."

"Wir sind sehr zufrieden, dass wir ins Trainingslager durften. Wir konnten dort auf einem guten Platz trainieren. Wichtig ist, dass wir eine Einheit werden. Die Ergebnisse sind zweitrangig. Wichtig ist für mich, dass wir uns weiterentwickeln – und wir haben in jedem Spiel einen Schritt nach vorne gemacht. Wir sind zufrieden, aber wir wissen auch, dass die Liga ein anderes Gesicht hat. Es geht auch um die mentale Stärke, um in Meppen zu punkten."

"Wir dürfen nicht blind in die Saison reingehen. So nach dem Motto: Nach Platz sieben im Vorjahr wollen wir nun Sechster werden. Um Gottes Willen, wir haben einen kleinen Etat, und wir wollen so schnell wie möglich die Klasse halten."