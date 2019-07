"Sagen wir mal so: In dem Regal, wo wir uns befunden haben, waren es die Spieler, die ich wollte. Zwei, drei Regale oberhalb hätte ich aber auch gern eingekauft, aber das ist Wunschdenken."

"Nein, aber das wussten wir vorher, deshalb haben wir ihn für zwei Jahre und nicht für drei Monate verpflichtet. Julian kann in der nächsten Zeit das Gesicht der Mannschaft werden. Er bringt viel Qualität mit. Ich behaupte, dass wir bei seiner Verpflichtung nur eine Chance hatten, weil er eine langwierige Verletzung hatte. Diese Zwangspause war für uns also Fluch und Segen zugleich."

"Ich bin sehr schnell ergraut und habe zugenommen. Ernsthaft: Das halbe Jahr hat Körner gekostet. Es war sehr lehrreich, hat mich aber in meinem Kern und meiner Ansicht von der Wertvorstellung im Umgang mit Menschen nicht verändert. Ich hoffe, dass ich das auch in zehn Jahren noch sagen kann."

Lukas Kwasniok vor seiner virtuellen FCC-Tabelle. Bildrechte: imago images / Matthias Koch

"Wir standen so sehr mit dem Rücken zur Wand und haben einige Dinge verändert. In der Kabine haben wir zum Beispiel alles enger zusammengerückt. Die medial wirkungsvollste war natürlich die Tabelle. Als Trainer der U19 des Karlsruher SC ging es uns acht Spieltage vor dem Ende ähnlich. Da habe ich die Tabelle zum ersten Mal in der Kabine aufgehängt. Wir haben anschließend sechs Spiele in Folge gewonnen. Jetzt war es zufällig genauso. Ich hoffe, ich werde die Tabelle nicht noch ein drittes Mal brauchen … "