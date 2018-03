Zuletzt gab es für die Rheinländer drei Siege am Stück, darunter ein 3:0-Erfolg in Halle. Die Mannschaft von Uwe Koschinat liegt aktuell nur einen Zähler hinter dem Relegationsplatz Richtung 2. Bundesliga. Beim CFC von Coach David Bergner ist die Situation dagegen weiter prekär. Die "Himmelblauen" holten sich zwar in den vergangenen beiden Heimauftritten sechs Punkte, aber auswärts sieht es desaströs aus. Den einzigen Auswärtssieg in der Fremde gab es im September 2017 beim HFC (3:0). Ansonsten sind nur zwei Remis und elf Niederlagen für die Chemnitzer herausgesprungen.