Die Landesregierung von Sachsen-Anhalt hat den Weg für Spiele der Fußball-Drittligisten 1. FC Magdeburg und Hallescher FC im eigenen Stadion frei gemacht. Das Kabinett teilte am Dienstag auf einer Pressekonferenz mit, dass man Kreisen und Städten Ausnahmeregelungen für Berufssportler ermöglichen will. Das letzte Wort liegt allerdings bei den Städten.

Bisher galt bis zum 27. Mai ein striktes Verbot für Mannschaftstraining und Wettkämpfe. Damit kann Magdeburg sein Spiel am Samstag gegen den 1. FC Kaiserslautern sehr wahrscheinlich austragen. Am Donnerstag plant der Drittligist zudem, wieder in der Landeshauptstadt zu trainieren. Sowohl der FCM als auch der HFC hatten sich für einen Abbruch der Spielzeit eingesetzt. Dieser ist nach dem DFB-Bundestag vom Montag jedoch vom Tisch.