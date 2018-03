FCC-Trainer Mark Zimmermann übte nach der Niederlage gegen die Kickers Kritik an seiner Mannschaft: "Uns hat die Aggressivität gefehlt und wir haben schlecht gegen den Ball gespielt. Und in der Offensive haben wir wie auch schon in Rostock nur wenig zusammengebracht."

Zwickaus Trainer Torsten Ziegner (li., Archiv) mit Jena-Coach Mark Zimmermann. Bildrechte: IMAGO