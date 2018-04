Ganz andere Sorgen als Halle und Erfurt hat man in Magdeburg. Aber auch an der Elbe ist man derzeit einigermaßen konsterniert - nach einem überlegen geführten Spiel gegen Zwickau am Mittwoch, das wegen zweier gegnerischer Strafstöße doch nur 2:2 endete. Erinnerungen an die beiden Vorjahre kommen nun wieder auf, als der FCM im Endspurt zum Aufstieg in die 2. Bundesliga viele leichte Punkte liegen ließ und so letztlich noch abgehängt wurde.

Julius Düker (FC Magdeburg) setzt sich gegen Josef Welzmüller (SpVgg Unterhaching) durch. Bildrechte: IMAGO