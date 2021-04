Fünf dieser sieben Spieltage finden an Wochenenden bis zum 22. Mai statt. Lediglich die zehn Begegnungen des letzten Spieltages und nicht wie gewohnt auch die des vorletzten Spieltages finden nach Abstimmung unter den Vereinen und Gremien zeitgleich an einem Tag statt (Samstag, 22. Mai, 13:30 Uhr). Am ersten Mai-Wochenende pausiert die 3. Liga. Die Partien des 33. (20./21. April) und 35. (4./5. Mai) Spieltages werden im Rahmen einer Englischen Woche jeweils am Dienstag und Mittwoch angepfiffen. An allen fünf verbleibenden Wochenendspieltagen muss der aktuelle Spitzenreiter Dynamo Dresden samstags auf den Rasen.