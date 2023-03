Sportlich läuft es für Dynamo derzeit wie geschmiert. Das 3:2 war der das zwölfte Spiel in Serie ohne Niederlage und der vierte Sieg hintereinander. Die magere Hinrunde sei raus den Köpfen. "Wir machen uns im Moment keine Gedanken, haben einfach Spaß", erzählt der Mittelfeld-Wirbler, der aktuell gern auf die Tabelle schaut, "doch jeder weiß, wie es im Fußball läuft: Wenn du ein, zwei Spiele nicht so lieferst, rutschst du in der Tabelle wieder ab, weil so viele Mannschaften da sind", sagte Arslan, der in Memmingen geboren wurde.