Fußball 3. Liga und Frauen-Bundesliga: DFB beruft Bundestag am 25. Mai ein

Hauptinhalt

Der Deutsche Fußball-Bund wird am 25. Mai (13 Uhr) das weitere Vorgehen in der 3. Liga und der Frauen-Bundesliga besprechen. Das DFB-Präsidium berief für dieses Datum einen Außerordentlichen Bundestag ein, an dem alle 262 Delegierten wegen der Coronakrise in digitaler Form teilnehmen werden.