Fußball | 3. Liga Torsten Frings sieht Dynamo Dresden als Aufstiegsfavoriten

Am Freitag startet die 3. Liga in ihre 13. Saison. Auf der Pressekonferenz zum Saisonstart hat Torsten Frings, Trainer vom SV Meppen, klargemacht, dass Dynamo Dresden sein Favorit in Sachen Aufstieg ist. Zur wirtschaftlichen Lage der 3. Liga in Corona-Zeiten hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) zudem aufschlussreiche Äußerungen getätigt.