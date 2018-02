Sieben Punkte aus vier Spielen – das ist die Bilanz von Fußball-Drittligist Hallescher FC 2018. Nur in Jena verlor das Team von Rico Schmitt. Gerne möchte die Schmitt-Elf diese positive Tendenz auch am 25. Spieltag fortsetzen, doch der nächste Gegner lässt nicht nur aufgrund seines fünften Tabellenplatzes aufhorchen. Der Karlsruher SC hat die beste Abwehr der Liga. Gerade einmal 19 Gegentreffer haben die Badener bisher zugelassen. Das Nachholspiel am Mittwoch beim VfL Osnabrück endete entsprechend - 0:0. Der Ex-Erfurter Coach Alois Schwartz hat Absteiger KSC nach schwachem Saisonstart auf Touren gebracht. Rang drei ist weiter in Reichweite.