Abgeschlossen wird der 1. Spieltag am Montag mit der Begegnung des FC Carl Zeiss Jena gegen Zweitliga-Absteiger FC Ingolstadt (19:00 Uhr). Ein besonderes Spiel ist es für Rechtsaußen Maximilian Wolfram, der gerade von den Kernbergen in die zweitgrößte Stadt Oberbayerns wechselte. In deren defensivem Mittelfeld agiert der in Rudolstadt geborene Robin Krauße, der ebenfalls eine FCC-Vergangenheit hat. Maximilian Wolfram verabschiedete sich aus Jena mit einem Treffer gegen 1860 München, der zum "Tor des Monats" nominiert war. Bildrechte: imago images / Karina Hessland

Zwei Ost-Derbys am zweiten Spieltag / Sachsen-Anhalt-Highlight im November

Der zweite Spieltag bietet dann gleich zwei Ost-Duelle: Der FSV Zwickau misst sich mit dem 1. FC Magdeburg und der Hallesche FC trifft auf Hansa Rostock und Trainer Jens Härtel.

Am 14. Spieltag, in der ersten Novemberwoche, kommt es zum großen Sachsen-Anhalt-Derby zwischen Halle und Magdeburg. Am 18. Spieltag heißt es Vorhang auf zum Westsachsen-Derby Chemnitz gegen Zwickau. Chemnitz gegen Zwickau ist auch eine Revanche. Denn Sachsenpokal-Finale schlug der CFC den FSV im Mai vor heimischer Kulisse 2:0. Bildrechte: imago images/Kruczynski

Falls jemand am 38. und letzten Spieltag seine Hausaufgaben noch nicht gemacht hat: Zwickau ist dann in Mannheim zu Gast, Halle in Würzburg. Heimaufgaben haben Jena (gegen Großaspach), Magdeburg (gegen Münster) und Chemnitz (gegen Rostock).

86 Partien live im Free-TV

Der 1. Spieltag findet vom 19. bis 22 Juli statt, von Freitag bis Montag. Nach dem 20. Spieltag vom 20. bis 23. Dezember folgt eine Winterpause ehe am 24. Januar 2020 der Ball wieder rollt. Der letzte Drittliga-Spieltag ist am 16. Mai 2020.



Anschließend folgen die Relegationsspiele zwischen Bundesliga und 2. Bundesliga sowie zwischen 2. Bundesliga und 3. Liga. Diese sollen zwischen dem 20. und dem 27. Mai 2020 stattfinden. Insgesamt 86 Partien, alle am Samstag, übertragen ARD und die dritten Programme wie der MDR live. Bildrechte: imago/Picture Point

Der komplette 1. Spieltag

19.07.2019, 19:00 Uhr: TSV 1860 München – SC Preußen Münster

20.07.2019, 14:00 Uhr: FC Würzburger Kickers – FC Bayern München II

20.07.2019, 14:00 Uhr: 1. FC Kaiserslautern – SpVgg Unterhaching

20.07.2019, 14:00 Uhr: MSV Duisburg – SG Sonnenhof Großaspach

20.07.2019, 14:00 Uhr: SV Meppen – FSV Zwickau

20.07.2019, 14:00 Uhr: F.C. Hansa Rostock – FC Viktoria Köln

20.07.2019, 17:45 Uhr: 1. FC Magdeburg – Eintracht Braunschweig

21.07.2019, 13:00 Uhr: Chemnitzer FC – SV Waldhof Mannheim

21.07.2019, 14:00 Uhr: KFC Uerdingen – Hallescher FC

22.07.2019, 19:00 Uhr: FC Carl Zeiss Jena – FC Ingolstadt 04

Der komplette 2. Spieltag

26.07. - 28.07.2019: FSV Zwickau - 1. FC Magdeburg

26.07. - 28.07.2019: Hallescher FC - F.C. Hansa Rostock

26.07. - 28.07.2019: FC Viktoria Köln - Chemnitzer FC

26.07. - 28.07.2019: SC Preußen Münster - FC Carl Zeiss Jena

26.07. - 28.07.2019: Eintr. Braunschweig - TSV 1860 München

26.07. - 28.07.2019: FC Ingolstadt - MSV Duisburg

26.07. - 28.07.2019: SG Sonnenhof Großaspach - 1. FC Kaiserslautern

26.07. - 28.07.2019: SpVgg Unterhaching - FC Würzburger Kickers

26.07. - 28.07.2019: Bayern München II - KFC Uerdingen

26.07. - 28.07.2019: SV Waldhof Mannheim - SV Meppen Halle gegen Hansa steigt schon am 2. Spieltag Bildrechte: Karina Heßland-Wissel

Der komplette 3. Spieltag