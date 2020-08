Spiele mit vielen Zuschauern, wenigen Fans oder gar ohne: Das alles kann im September in der 3. Liga Realität werden. Die Klubs der 3. Liga und der DFB haben bei einer gemeinsamen Managertagung festgelegt, dass sich die Zahl der Fans in den Stadien nach den regionalen Verfügungslagen richten soll und zudem von jedem Klub mit der zuständigen Gesundheitsbehörde abgestimmt werden muss. Klingt sperrig, bedeutet aber: Wenn die Saison im September startet, kann es passieren, dass in einigen Stadien mehr Fans, in anderen vielleicht auch gar keine zugelassen sind.