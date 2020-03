Die MDCC-Arena in Magdeburg Bildrechte: imago/Hans Blossey

FCM-Geschäftsführer Mario Kallnik, dessen Klub am Wochenende vor leerem Haus gegen den 1. FC Kaiserslautern spielen soll, sagte dem MDR, es sei eine "schwierige Situation", es gebe von den Städten zeitlich unterschiedliche Erlässe, man wisse nicht, wann der "Normalzustand" wieder eintreten könne: "Es gibt aber ja aktuell noch Ausweichtermine. Deshalb plädieren wir für die ersten beiden Spieltage auf eine Spielverlegung." Das solle für die gesamte Liga gelten, so Kallnik.



Carl Zeiss Jena hat am Sonntag (15. März) den Chemnitzer FC zu Gast - wenn, dann ebenfalls als Geisterspiel. In einer Pressemitteilung schrieben die Thüringer jedoch: "Der FCC präferiert eine Spielabsage. Fußball ohne Fans im Stadion will keiner. Und natürlich auch der FC Carl Zeiss Jena nicht. Darüber hinaus sind Spiele ohne Zuschauerbeteiligung auch von der wirtschaftlichen Seite betrachtet keine sinnvolle Option. Zuschauereinnahmen sind eine der wichtigsten wirtschaftlichen Säulen für einen jeden Drittligisten, auf die auch der FC Carl Zeiss Jena nicht ohne weiteres verzichten kann." Die Partie solle zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.