Ob Tests, Eingangskontrollen oder Sichtung der Hotels – all diese Aufgaben sind von dem Hygienebeauftragten zu leisten. Die Magdeburger Mannschaftsärzte haben die Stelle deshalb abgelehnt. "Letztendlich sind wir für alles verantwortlich – ob es läuft oder nicht. Diese Verantwortung können und wollen wir aber in Bezug auf das vorgestellte Konzept nicht übernehmen", sagte Wiegand gegenüber der "Volksstimme" (Dienstagsausgabe).

Letztlich wird deutlich, dass das Hygienekonzept in seiner praktischen Anwendung in erster Linie für die Vereine der 1. und 2. Bundesliga ausgelegt ist. In der 3. Liga fehlen schlichtweg die finanziellen und personellen Kapazitäten. Zwar ist aktuell noch keine Entscheidung über eine Fortsetzung der Saison im Unterbau gefallen, doch die ohnehin schon strittige Diskussion über eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs erhält in jedem Fall noch einmal neuen Nährboden.