Drljaca ist nach Sven Müller bereits der zweite Torwart-Transfer für Dynamo. Der 1,92 Meter große Deutsch-Serbe spielte zuletzt für die U23 von Borussia Dortmund und kam dort in der vergangenen Saison auf 15 Einsätze in der 3. Liga - insgesamt hat er 64 Partien in der 3. Liga und der Regionalliga auf dem Kerbholz. Sein Vertrag läuft bis zum 30. Juni 2024.

Bildrechte: SG Dynamo Dresden/Dennis Hetzschold