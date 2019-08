Nächster Vorfall beim Chemnitzer FC. Schon vor dem vermutlichen Rassismus-Eklat beim TSV 1860 München am Samstag, den 24. Augsut 2019, gab es im Stadion an der Gellertstraße Graffiti-Zeichnungen mit Drohungen und verfassungsfeindlichern Symbolen.

Bildrechte: PD Chemnitz

Es sind schwierige Tage für den sächsischen Traditionsverein. Nach dem letzten Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg, am 16. August 2019, wurde im Stadion an der Gellertstraße folgendes festgestellt: Dem MDR liegen Dokumente vor, dass während eines Rundgangs von der Grundstücks- und Gebäudewirtschafts-Gesellschaft m.b.h. etliche Sachbeschädigungen bzw. Vandalismus in Verbindung mit Drohungen durch Dritte festgestellt. So wurde auf der Herrentoilette ein Graffiti entdeckt, dieses lautete "KS und TS töten". KS und TS stehen mit ziemlicher Sicherheit für Klaus Siemon (Insolvenzverwalter) und Thomas Sobotzik (Geschäftsführer Chemnitzer FC).