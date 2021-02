Bei direkten Nachbarn innerhalb der Tabelle ist es naturgemäß schwer bis unmöglich einen Favoriten zu benennen. Wenn man etwas detaillierter in die sportlichen Kennzahlen der beiden Teams hineinschaut, könnten die "Schwäne" aus Westsachsen leicht die Nase vorn haben. Coach Joe Enochs und seine Mannen holten in den sechs Partien 2021 starke 13 Zähler, erkämpften unter anderem im letzten Spiel einen 1:0-Sieg beim Aufstiegskandidaten 1860 München. Zusätzlich hat der FSV aus Zwickau noch zwei Nachholspiele in der Hinterhand.