Knipping, der nach der am vergangenen Wochenende verpassten Zweitliga-Rückkehr bittere Tränen vergossen hatte, war 2020 von Jahn Regensburg an die Elbe gewechselt und bestritt seitdem 93 Pflichtspiele. Im selben Jahr schloss sich Mittelfeldspieler Patrick Weihrauch den Dresdnern an und war vor allem in der folgenden Aufstiegssaison ein prägender Kreativakteur, der jedoch immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen worden. Kulke gehörte bis auf eine zwischenzeitliche Halbjahresleihe nach Meuselwitz seit zehn Jahren der SGD an. 2013 wechselte der gebürtige Görlitzer von seinem Heimatverein aus Niesky in den schwarz-gelben Nachwuchs. Auch die beiden Defensivspezialisten Becker (2020 aus Braunschweig) und Akoto (2021 von Mainz 05) müssen sich neue Arbeitgeber suchen.