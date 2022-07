Bei den "Störchen" hat der Mittelfeldspieler noch einen Vertrag bis 2024. "Er ist ein klassischer Box-to-box-Spieler, der eine hohe Spielintelligenz mitbringt und zwischen den beiden Strafräumen sehr aktiv agiert. Zudem verfügt er über ein sehr ordentliches Maß an Erfahrung, das unserer jungen Mannschaft zusätzlich helfen wird. Er ist ein gestandener Spieler, dem wir eine gute Rolle in unserem Team zutrauen", sagte Sportchef Ralf Becker.

Arslan, der neben der deutschen auch die türkische Staatsbürgerschaft besitzt, steht seit Juli 2020 in Diensten der Kieler. In 25 Einsätzen gelangen ihm zwei Tore und zwei Vorlagen. Bei der SGD will der Rechtsfuß, den eine im Mai 2021 erlittene Kreuzbandverletzung lange aus der Bahn warf, zu alter Stärke zurückfinden.

Der gebürtige Memminger, der am Donnerstag die sportmedizinische Untersuchung im Universitätsklinikum Dresden absolvierte, kennt die dritte Liga bereits aus seiner Zeit beim VfL Osnabrück, für den Arslan in zwei Spielzeiten 57 Partien absolvierte. Dresden startet am 23. Juli mit einem Heimspiel gegen 1860 München (14.00 Uhr live in der ARD und im Ticker sowie Audiostream in der "SpiO"-App) in die neue Saison.