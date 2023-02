In einer Mitteilung von Dynamo Dresden von Dienstag (14.02.2023) kündigte Arslan auf Instagram die Versteigerung an und schrieb: "Die Bilder der Zerstörung und des riesigen Leids, das dieses Erdbeben hinterlassen hat, machen mich einfach nur betroffen und traurig. Wie ich bereits nach dem Spiel am Wochenende gesagt habe, stellt so eine Katastrophe alles andere in den Hintergrund. … . Mit der Versteigerung möchte ich helfen und meinen Teil dazu beitragen, dass die Leute vor Ort schnelle Unterstützung bekommen."