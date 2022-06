Der Chemnitzer FC ist der Testspielauftakt gelungen. Gegen den mittelsächsischen Kreisligisten SV Fortschritt Lunzenau gewannen die Himmelblauen mit 16:0 (9:0). Von Anfang an dominierte der CFC das Spiel. Nach Toren von Max Roscher und Tobias Müller führten die Chemnitzer schon nach neun Minuten mit 2:0. In der Folge setzten sie das Scheibenschießen fort. Der beste Torschütze war Neuzugang Michel Ulrich mit vier Treffern. Trainer Christian Tiffert hatte in seiner Startelf vier U19-Spielern vertraut.