Die Null steht

So kommt der Sprung an die Spitze nicht von ungefähr, vor allem mit Blick auf die aktuellen Leistungen in der Defensive. Mit elf Gegentoren in 14 Partien stellt Dynamo bisher mit Abstand die beste Verteidigung in der 3. Liga. In den letzten drei Spielen stand die Null, bereits sieben Mal konnte Dresdens Schlussmann Kevin Broll eine weiße Weste wahren. "Wir haben die letzten fünf Spiele nicht verloren, vier davon gewonnen. Ich denke, damit können wir zufrieden sein", resümierte der 25-jährige Torhüter.

Dynamo befindet sich im Reifeprozess

Ein Routinier trumpft auf

Zur angesprochenen Entwicklung maßgeblich beigetragen hat vor allem Marco Hartmann. Der 32-Jährige blieb als einer von wenigen Spielern vom personellen Kahlschlag im Sommer verschont. Nach einer auskurierten Verletzung ist er seit dem 10. Spieltag wieder mit an Bord und überzeugt seitdem nicht nur mit konstanten Leistungen in der Defensive, sondern auch Torgefahr und Leader-Qualitäten. Ein Blick auf die Zahlen verdeutlicht das: Stand Hartmann im Aufgebot der Dresdner ging noch kein Spiel verloren. Mit dem Routinier sammelte Dynamo 20 der bisher 26 eingefahrenen Punkte.

Hartmanns Rückkehr zur alten Liebe fällt aus

Auch gegen Uerdingen hielt Hartmann im Verbund mit Tim Knipping und Sebastian Mai die Defensive gut zusammen. Dennoch sollte der jüngste Auftritt als Warnschuss vor den Bug verstanden werden. "Es ist ein Zeichen, dass es nicht einfach so weitergeht", meinte Hartmann: "Tendenziell wird es schwerer, weil die Gegner gesehen haben, was uns stark macht. Wir müssen weiter aktiv dranbleiben und mehr Torgefahr ausstrahlen." Unglücklicherweise muss der 1,94 Meter große Defensivmann nach seiner Gelb-Roten Karte gegen Uerdingen am kommenden Samstag gegen seinen Ex-Klub, den Halleschen FC, zuschauen. Dort müsse man nun zeigen, "dass wir auch ohne Harti mal ein 0:0 über die Bühne bringen", brachte SGD-Keeper Broll die Qualitäten seines Vordermanns auf den Punkt. Bitter: Marco Hartmann (am Boden) bleibt nach seinem Platzverweis am kommenden Samstag gegen seinen Ex-Klub aus Halle nur die Zuschauerrolle. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Top-Duell gegen Halleschen FC

Das Duell mit den Sachsen-Anhaltern dürfte der nächste Fingerzeig für Dynamo werden. Denn auch wenn der HFC am vergangenen Sonntag gegen Verl leer ausging, hat die Mannschaft von Florian Schnorrenberg einen ähnlichen Reifeprozess wie die SGD durchgemacht und könnte den Sachsen mit einem Erfolg im direkten Vergleich tabellarisch auf die Pelle rücken. Steht die Null aus Dresdner Sicht auch dann auf der richtigen Seite, bleibt der Blick auf das Ranking vielleicht mehr als nur eine Momentaufnahme.