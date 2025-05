Die Fans in der Jungen Garde in Dresden und im Gästeblock in Bielefeld waren bereits in Aufstiegslaune, als in der 94. Minute ausgerechnet der Ball von Dynamo Dresdens David Kubatta zum 1:1 im eigenen Tor landete. Damit ist klar: Die SG Dynamo Dresden ist noch nicht aufgestiegen. "Wir haben die letzten 20 Minuten fast nur noch wegverteidigt, das aber bis zur 94. Minute sehr gut gemacht. Es ist sehr ärgerlich für mich, da war viel los, der Ball wurde zweimal abgefälscht, springt an meine Hüfte und geht rein. Das sieht sehr unglücklich aus für mich", erklärte Unglücksrabe Kubatta.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Robert Michael