Dynamo Dresden muss über 30.000 Euro nach den Randalen beim Auswärtsspiel am 1. Oktober 2023 gegen die SpVgg Bayreuth zahlen. Wie der "Nordbayerische Kurier" am Donnerstag (29.12.2022) berichtet, beläuft sich der Schaden auf rund 31.300 Euro, den Dresdner Fans im Bayreuther Hans-Walter-Wild-Stadion verursachten. Der sächsische Drittligist will noch in diesem Jahr die Summe begleichen und bat deshalb vorab um eine Auflistung der Schäden.