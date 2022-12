Dynamo Dresden muss nach den Randalen beim Auswärtsspiel am 1. Oktober 2022 gegen die SpVgg Bayreuth tief in die Tasche greifen. Wie der "Nordbayerische Kurier" am Donnerstag (29.12.2022) berichtete, beläuft sich der Schaden auf rund 31.300 Euro, den Dresdner Fans im Bayreuther Hans-Walter-Wild-Stadion verursachten. Der sächsische Drittligist hat die Höhe der Schadenersatzzahlung am Freitag (30.12.2022) bestätigt. Ein Großteil der Zahlung sei bereits veranlasst worden, der Rest soll "so schnell wie möglich" folgen, sagte ein Sprecher der SGD der Deutschen Presse-Agentur.