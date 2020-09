Fußball-Drittligist Dynamo Dresden hat Geschäftsführer Michael Born von seinen Aufgaben entbunden. Das teilten die Sachsen am Donnerstagabend (10.09.2020) in einer Pressemitteilung mit. Begründet wird die Trennung von Dynamos Aufsichtsratsvorsitzendem Jens Heinig so: "Mit dieser Entscheidung stellen wir weitere wichtige Weichen für eine strategische Neuausrichtung der Geschäftsführung des Vereins für die Zukunft. Der Freistellung des kaufmännischen Geschäftsführers ist eine umfangreiche Analyse des Aufsichtsrates in den zurückliegenden Monaten vorangegangen, die in der Konsequenz nun die Beurlaubung von Michael Born nach sich gezogen hat." Der Leiter Finanzen Enrico Kabus wird bis zur Neubesetzung der offenen Position in der Geschäftsführung zusammen mit Sportgeschäftsführer Ralf Becker die Geschäfte des Vereins interimsmäßig leiten. Damit, so heißt es in der Mitteilung, bleibe der Verein "voll handlungsfähig".