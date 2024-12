Eine ausgeschlafene Leistung wird auch nötig sein, um am Wochenende gegen Arminia Bielefeld zu bestehen. Als Zweiter empfängt Dynamo den punktgleichen Dritten am Sonntag. Und spätestens seit ihrem Sensationssieg am Dienstagabend im DFB-Pokal gegen Freiburg sind die Ostwestfalen so etwas wie die Mannschaft der Stunde in der 3. Liga.