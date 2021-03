Bei Fußball-Drittligist Dynamo Dresden ist Chris Löwe nach fast fünf Monaten Verletzungspause ins Training zurückgekehrt. Wie der Verein am Dienstag (09.03.2021) mitteilte, absolvierte Löwe "weite Teile des Mannschaftstrainings".

Löwe hatte sich im Oktober im Spiel gegen Zwickau (1:2) bei einem Zusammenprall an der Mittelinie eine Bänderverletzung im linken Knie zugezogen. "Ich hätte es im Oktober nicht für möglich gehalten, dass ich so lange ausfallen werde, weil ich sowohl die Auswirkungen der Verletzung als auch den Heilungsprozess zunächst etwas unterschätzt habe", sagt Löwe jetzt rückblickend. Zur ersten Einheit auf dem Platz erklärte der 31-Jährige: "Der ein oder andere Ball hatte heute noch eine gewisse Streuung, aber die Genauigkeit beim Passspiel kommt mit der Trainingsroutine in den kommenden Wochen wieder zurück."