SGD-Sportgeschäftsführer Ralf Becker sagte: "Chris hat in den vergangenen Wochen gezeigt, warum wir ihn nach Dresden geholt haben. Aus diesem Grund schmerzt diese Diagnose nun natürlich sehr. Wir hoffen, dass er sich schnellstmöglich erholt."



Conteh war Anfang Juli vom niederländischen Traditionsverein Feyernoord Rotterdam ausgeliehen worden und hat sich beim Zweitliga-Absteiger direkt auf der rechten Außenbahn etabliert. Dem ersten Saisonsieg auswärts gegen den Halleschen FC ebnete er mit zwei Vorlagen den Weg, am letzten Augustwochenende entschied er mit seinem Premierentreffer für die Schwarz-Gelben das brisante Sachsen-Duell in Aue zugunsten der Dresdner.