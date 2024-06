Was die Besetzung der vakanten Posten für die bisherigen Assistenz-Trainer Heiko Scholz und Matthias Grahé bedeutet, ist noch offen. Dazu will die SGD in naher Zukunft etwas preisgeben. Scholz hatte in der Endphase der Saison immer wieder davon gesprochen, dass er hofft, nach dem Urlaub einen weiteren Vertrag unterschreiben zu können.