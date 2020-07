Die SG Dynamo Dresden wird in der Auseinandersetzung mit der Deutschen Fußball Liga (DFL) um den Abstieg aus der 2. Fußball-Bundesliga keine juristischen Schritte einleiten. Das teilte der Verein am Freitag nach einer Versammlung seiner Gremien mit. "Im Ergebnis der Sitzung steht fest, dass die Sportgemeinschaft auf Rechtsmittel zur Kompensation des Wettbewerbsnachteils verzichtet", heißt es in der Mitteilung.