Mai hatte am Dienstagabend (26.01.2021) in der 65. Minute der Drittliga-Partie bei Waldhof Mannheim die Rote Karte gesehen, weil er Gegenspieler Dominik Martinovic in einer Spielunterbrechung getreten hatte. Ehlers wehrte in der Nachspielzeit der Partie, die Dynamo mit 0:1 verlor, den Ball regelwidrig mit der Hand ab und verursachte damit den spielentscheidenden Elfmeter.

Rafael Garcia (li.) verwandelt den Elfmeter zum Siegtor. Bildrechte: imago images/Jan Huebner